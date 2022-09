Rund 800 Aussteller bei der Agrarmesse MeLa

In Mühlengeez bei Güstrow dreht sich alles wieder um Tiere, Landtechnik und Lebensmittel. Die 31. Agrarmesse MeLa öffnet mit 800 Ausstellern und vielen Tieren ihre Pforten.

Mühlengeez - Die Agrarmessa MeLa öffnet in Mühlengeez bei Güstrow am heutigen Donnerstag ihre Pforten. Wie der Landesbauernverband MV und die Messeveranstalter mitteilte, zeigen bis Sonntag rund 800 Aussteller aus elf Ländern eine bunte Vielfalt aus Technik, Technologien und Tieren. Das sind etwa 100 Aussteller mehr als im Vorjahr. Außerdem sollen rund 1000 Tiere bei den beliebten Tierschauen zu sehen sein.

Neben der Energiesicherheit stellen die Landwirte diesmal auch das Thema Ernährungssicherheit in den Mittelpunkt der größten Messe in Mecklenburg-Vorpommern. Die Agrar- und Tierschau mit vielen Tipps für Gärtner und Handwerker galt in der Vergangenheit mit mehr als 60 000 Gästen als besucherstärkste Messe im Nordosten. Die offizielle Eröffnung sollen am Donnerstagvormittag Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Umwelt- und Agrarminister Till Backhaus(SPD) vornehmen.

Die Land- und Ernährungswirtschaft wird nach Angaben des Landes mehr als 50 000 Beschäftigte zu den wichtigsten Branche im Nordosten gezählt. dpa