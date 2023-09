Saisonende bei Störtebeker und Piraten Open Air

Nach einer Explosion auf einer mittelalterlichen Kogge steigt bei der Premiere der Störtebeker Festspiele. © Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Das Wetter wechselhaft, die Kauflaune der Verbraucher infolge der Inflation in Deutschland gedrückt - trotzdem ziehen die beiden größten Open Air-Theater in MV eine positive Bilanz für 2023. Zahlen wollen sie aber nicht nennen.

Ralswiek/Grevesmühlen - Die beiden größten sommerlichen Theater-Open Airs in Mecklenburg-Vorpommern, die Störtebeker Festspiele in Ralswiek auf Rügen und das Piraten Open Air in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg), sind am Samstagabend zu Ende gegangen. „Wir sind sehr dankbar für eine erfolgreiche Saison“, postete die Störtebeker-Chefin Anna Theresa Hick auf Facebook. Auch die Macher des Piraten Open Air sprachen von einer guten Saison. Besucherzahlen nannten beide nicht. Man wolle keinen Vergleich mehr mit anderen Anbietern, sagte Hick. Man wolle ein Miteinander statt eines Gegeneinanders. Außerdem würden Besucherzahlen oft negativ ausgelegt.

„Die Saison ist sehr gut gelaufen, trotz eines dreiwöchigen Wettertiefs mitten in der Hauptsaison“, sagte Hick der Deutschen Presse-Agentur. Dafür sei man mit einem sommerlichen Saisonfinale entschädigt worden. Man habe alle 67 geplanten Vorstellungen von „Gotland unter Feuer“ gespielt, es sei voll gewesen und man sei in den schwarzen Zahlen - trotz der Inflation und der damit einhergehenden Zurückhaltung der Konsumenten.

Bei den Störtebeker-Festspielen stehen bei jeder Vorstellung 8800 Plätze zur Verfügung, beim Piraten Open Air in Grevesmühlen 3000. Während sich die actiongeladenen Geschichten auf Rügen um den Ostsee-Piraten Klaus Störtebeker (1360-1401) drehen, spielt das Piraten Open Air um das Jahr 1700 in der Karibik.

Beide Sommertheater planen schon ihre Spielzeit 2024. In Ralswiek heißt das neue Stück „Hamburg 1401“, und Störtebeker wird geköpft, wie Hick schon einmal verriet. Geplant sind demnach wieder 67 Vorstellungen, vom 15. Juni bis 31. August. In Grevesmühlen steht die 19. von 20 Episoden der „Schicksalhaften Begegnungen des Capt’n Flint“ an. Sie hat den Titel „Mit Feuer, Schwert und Kruzifix“, wie ein Sprecher sagte. Angekündigt sind 62 Vorstellungen vom 21. Juni bis 31. August 2024. dpa