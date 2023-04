Sanierung des Rangierbahnhofs Rostock Seehafen beginnt

Das Logo der Deutschen Bahn (DB). © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Die Deutsche Bahn will heute mit den Sanierungsarbeiten für den Rangierbahnhof im Rostocker Seehafen beginnen. An der Auftaktveranstaltung nehmen am Nachmittag (14.00 Uhr) Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke), Rostock-Port-Geschäftsführer Jens A. Scharner und Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der DB für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, teil.

Rostock - Der Bahnhof soll in den kommenden Jahren komplett saniert und der Güterbahnverkehr beschleunigt werden. dpa