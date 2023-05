Sanierung von Staatlichem Museum Schwerin dauert länger

Das Staatliche Museum Schwerin ist eine Baustelle. Die Sanierung dauert länger als geplant und wird mehrere Millionen Euro teurer. Kommende Besucher können sich über eines aber schon jetzt freuen.

Schwerin - Die großen Kunstwerke des Staatlichen Museums Schwerin sollen ab Sommer 2025 und damit zwei Jahre später als geplant im dann sanierten Museumsgebäude wieder zu erleben sein. Das kündigten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und der Bauunternehmer Alexander Otto aus Hamburg am Mittwoch bei einer Baustellenbegehung in Schwerin an. Otto trägt über seine Stiftung einen Großteil der Kosten. Dann werden bedeutende Werke wie „Die Torwache“ von Carel Fabritius aus dem 17. Jahrhundert in einer dann modernisierten Ausstellung wieder zu sehen sein.

Die Ausstellungsfläche wächst durch die Umgestaltung von Depots um 400 Quadratmeter, wie es hieß. Der Eingangsbereich wird neu gestaltet. In den Räumen im Erdgeschoss sollen zudem die historischen Böden, Decken und Wände in der ursprünglichen Farbfassung von 1882 wiederhergestellt werden.

Nicht gebaut wird Schwesig und Otto zufolge ein außen geplantes neues Treppenhaus. Es hätte die Bewerbung Schwerins für die Unesco-Welterbeliste gefährdet, erläuterten sie. Das Staatliche Museum liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schloss und ist Teil des Residenzensembles, mit dem die Landeshauptstadt Welterbe werden will.

Die Diskussion um das Treppenhaus und die letztlich notwendige Neuplanung sei ein Grund für die Bauverzögerung, sagte Kulturministerin Bettina Martin (SPD). Ursprünglich sollte das Museum mit seinen bedeutenden Sammlungen bereits in diesem Jahr wieder öffnen.

Auch die Kosten sind deutlich gestiegen, vor allem infolge der Inflation, wie Otto sagte. Er habe seine Spende - sie umfasst Bau- und Planungsleistungen - deshalb von 5 auf 7,5 Millionen Euro erhöht. Das Land erhöhte Schwesig zufolge seinen Beitrag von 1,25 auf 1,8 Millionen Euro. Parallel dazu werden den Angaben zufolge für 10 Millionen Euro vom Land die Fassaden und der Innenhof saniert.

In den ersten vier Jahren nach der Wiedereröffnung soll der Eintritt in das Staatliche Museum Schwerin für alle frei sein, wie Schwesig ankündigte. Die ersten beiden Jahre würden von der Otto-Stiftung finanziert, die beiden weiteren Jahre durch das Land. Danach werde der Versuch ausgewertet. Ziel sei, den Zugang zum Museum und seinen kostbaren Sammlungen barriereärmer zu machen, sagte die Regierungschefin.

Kulturministerin Martin kündigte eine Neukonzeption der Ausstellung an. Sie werde kinder- und familienfreundlicher und auch digitaler und interaktiver werden, sagte die Ministerin. Die Stadt soll stärker mit dem Museum verknüpft werden - ein Raum soll etwa den Blick auf das Schloss und den Schweriner See freigeben. Das Staatliche Museum ist seit Herbst 2021 geschlossen. dpa