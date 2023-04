Schafzüchter fordern Wolf-Abschüsse

Teilen

Junge Wölfe spielen in einem Wildpark. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Die Schafhalter sehen sich seit Jahren wachsenden Wolfsbeständen gegenüber. Das führte 2022 dazu, dass fast 400 Nutztiere in MV gerissen wurden. Schafzüchter wollen schnellere Abschüsse, vor allem für Problemtiere, der Minister verweist auf Berlin.

Rostock/Schwerin - Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) hat einfachere, gerichtsfeste Regeln zum Abschuss von Wölfen gefordert. Er verwies am Donnerstag auf Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne), die kürzlich erklärt hatte, dass die Bundesländer genug Möglichkeiten zu Abschüssen hätten. „Ich bin enttäuscht darüber, wie das in Berlin gehandhabt wird“, sagte Backhaus der Deutschen Presse-Agentur in Güstrow. Er habe den Eindruck, Lemke lebe „in einem Elfenbeinturm“. Im Landkreis Rostock habe ein Mitarbeiter vor längerer Zeit eine Wölfin erlegt, die sich mehrfach mit einem Hund habe paaren wollen. Solche Vermischungen sollen aber vermieden werden. Am 30. April ist „Tag des Wolfes“.

Backhaus sagte, anschließend sei gegen den Mitarbeiter aber Strafanzeige erstattet worden. Gegen den Schützen werde von der Staatsanwaltschaft immer noch ermittelt. „Wir brauchen einfachere Regeln für solche Abschüsse, die auch gerichtsfest sind“, forderte der Minister von seiner Amtskollegin beim Bund. Er will Erleichterungen für ein Wolfsmanagement bei der nächsten Agrar- und Umweltministerkonferenz im Mai erneut zur Debatte stellen.

Zuvor hatten Schaf- und Ziegenhalter im Land anlässlich des bevorstehenden „Tag des Wolfes“ die Landesregierung aufgefordert, konsequenter gegen Wölfe vorzugehen. Schwerin nutze die vom Bundesnaturschutzgesetz gegebenen Möglichkeiten im Fall von Wölfen, die mehrfach Nutztiere reißen, nicht, erklärte die Verbandsvorsitzende Susanne Petersen am Donnerstag.

Im Nordosten wurden im vergangenen Jahr 83 Angriffe mit 293 getöteten und 97 verletzten Tieren registriert, die mit Wölfen in Verbindung gebracht werden. Das Gros der Opfertiere waren Schafe. Mit 18 Rudeln von Wölfen, 6 Paaren und 4 Einzelwölfen wurde laut Schweriner Umweltministerium ein neuer Höchststand erreicht.

Als Beispiel nannte Verbandsvorsitzende Petersen zwei Wölfe, auf die mindestens 15 Tierattacken zurückgingen. So wurde nachgewiesen, dass Wolf GW 1532 für acht Vorfälle im Kreis Ludwigslust-Parchim verantwortlich war, das Tier war auch 2021 mehrfach aufgefallen. Wolf GW 2574 wurden sieben Attacken in den Kreisen Ludwigslust-Parchim und Rostock nachgewiesen, in zwei Fällen wurden jeweils 29 Schafe getötet und verletzt.

Trotz sogenannter Entnahmegenehmigung wurden die beiden Wölfe bisher nicht geschossen. Sie hätten nicht mehr aufgespürt werden können, hieß es vom Ministerium. dpa