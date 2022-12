Scheibe von Büro politischer Vereine eingeschlagen

Wegen einer eingeschlagenen Scheibe eines Büros zweier politischer Vereine in Stralsund ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Neben einem möglichen politischen Hintergrund werde auch geprüft, ob es sich um einen versuchten Einbruch handele, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. „Wir ermitteln in alle Richtungen.“ Eine Anwohnerin habe die Polizei auf die Beschädigung in der Nacht zum Donnerstag aufmerksam gemacht.

Stralsund - In einer Mitteilung der Amadeu Antonio Stiftung hieß es, in dem Büro säßen der entwicklungspolitische Verein Tutmonde sowie der von der Stiftung unterstützte Verein Lola für Demokratie. Die Vereine führten Projekte zur Unterstützung von Geflüchteten zu nachhaltiger Entwicklung, gegen Rassismus und zum Schutz von Frauen- und Kinderrechten durch. Laut Mitteilung waren die Vereine in der Vergangenheit angegriffen worden, mutmaßlich von Rechtsextremisten. Polizei und Staatsanwaltschaft konnten am Freitag dazu keine Angaben machen.

„Ich bin erschüttert über die Gewalt, die engagierte Ehrenamtliche und Angestellte des Vereins erfahren müssen!“, wurde Geschäftsführerin von Lola für Demokratie, Tahera Ameer zitiert. „Wir werden uns nicht davon abbringen lassen, Rassismus weiterhin zum Thema zu machen und Menschen, die davon betroffen sind zu unterstützen.“ In einer gemeinsamen Mitteilung der Landesvorsitzenden der Linkspartei in Mecklenburg-Vorpommern, Vanessa Müller und Peter Ritter sowie der Linken-Bundestagsabgeordneten Dietmar Bartsch und Ina Latendorf hieß es, „Wir stehen hinter den Mitgliedern und den Ehrenamtlichen von Tutmonde e.V.!“. Wenn Steine in Scheiben von migrantisch organisierten Vereinen flögen, sei das zutiefst verwerflich und beunruhigend. Sie forderten schnellstmögliche Aufklärung. dpa