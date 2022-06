Schlossfest und Tag der offenen Tür im Landtag

Die Tür zum Landtag am Schweriner Schloss steht offen. © Silke Winkler/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Das auf einer Insel errichtete Schloss ist das Wahrzeichen Schwerins, Sitz des Landtags und auch Aushängeschild für Mecklenburg-Vorpommern. Nun öffnet es wieder seine Tore.

Schwerin - Nach zweijähriger Corona-Zwangspause lädt die Landeshauptstadt Schwerin wieder zum historischen Schlossfest - auch der im Schloss ansässige Landtag öffnet seine Türen. Nach Angaben der Veranstalter leitet eine Lichtshow am Schloss bereits am Freitagabend das Festwochenende ein. Den Auftakt bildet am Samstagvormittag traditionell der Festumzug des nachgestellten großherzoglichen Hofstaates mit rund 160 zeitgenössisch kostümierten Teilnehmern durch die Stadt zum ehemaligen Residenzschloss.

Dort erwartet die Besucher ein vielgestaltiges Veranstaltungsangebot mit Musik und Tanz sowie Sonderführungen durch Schlossmuseum und Schlosskirche. Eine historische Modenschau und eine herzogliche Audienz in der Bibliothek des Schosses sollen höfisches Flair vermitteln. In früheren Jahren lockte das dreitätige Schlossfest nach Veranstalterangaben bis zu 40 000 Gäste an.

Ein Teil der Besucher nutzte jeweils den Tag der offenen Türen im Landtag am Sonntag zum Schlossbesuch. Anders als bei regulären Rundgängen stehen dann, so auch an diesem Sonntag, normalerweise nicht-öffentlich zugängliche Bereiche wie das Büro der Landtagspräsidentin, das Ältestenratszimmer, die Prunkkuppel oder der Plenarsaal für interessierte Besucher offen. Abgeordnete stellen sich den Fragen der Gäste und informieren über ihre Arbeit in Fraktion, Plenum und Ausschüssen.

„Wenn der Landtag nun wieder seine Türen öffnet, ist das auch ein Fest gelebter Demokratie, denn er steht für Transparenz, Begegnung und persönlichen Austausch“, betonte Landtagspräsidentin Birgit Hesse. Wegen der Corona-Pandemie hätten Abgeordnete und Bürger zwei Jahre lang auf diese Veranstaltung verzichten müssen.

Hesse äußerte die Hoffnung, „dass sich möglichst viele Bürgerinnen, Bürger, Jugendliche und Kinder am Sonntag aufmachen, um das Schloss und den Landtag zu erkunden“. Mitarbeiter der Verwaltung würde auch Auskunft geben über das weitere Baugeschehen im Schloss oder die Bemühungen Schwerins, mit seinem historischen Gebäudeensemble auf die Liste des Weltkulturerbes zu kommen. dpa