Schüler angefahren und schwer verletzt: Fahrerflucht

Der Hinweis „Gefahr“ leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Nach einem Unfall mit einem Schulkind fahndet die Polizei in Greifswald weiter nach dem Fahrer eines Luxuswagens, der Unfallflucht begangen haben soll. Der Mann und dessen Wagen seien bisher noch nicht gefunden worden, man hoffe aber weiter auf Hinweise, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der Achtjährige war am Mittwochmorgen mit dem Rad in Greifswald auf dem Weg zur Schule gewesen.

Greifswald - Laut Polizei war der Junge bei grüner Ampel über eine Kreuzung gefahren, als sein Rad mit einem Auto zusammenprallte. Dessen Fahrer soll auf seiner Straße ein rotes Ampelzeichen gehabt haben.

Der Junge stürzte und verletzte sich am Kopf. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle. Ein Passant half dem Achtjährigen nach Angaben der Polizei hoch. Der Schüler fuhr noch zur Schule, bekam aber starke Schmerzen und kam später in eine Klinik, wo er als „schwer verletzt“ eingestuft wurde. Der Luxuswagen des gesuchten Fahrers soll ein Kennzeichen mit dem Kürzel HGW für Hansestadt Greifswald gehabt haben. dpa