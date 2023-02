Schüler in MV in die Winterferien gestartet

Ein Stuhl steht in einem Klassenzimmer auf dem Tisch. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Letzter Schultag in MV im ersten Halbjahr - nach der Zeugnisausgabe beginnen die Winterferien. Zwei Wochen lang Spiel und Spaß liegen vor den Kids.

Schwerin - Endlich Winterferien: Die rund 160.000 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern haben am Freitag ihre Halbjahreszeugnisse bekommen. Auch für die rund 35.200 Berufsschüler begannen die Winterferien, wie das Schweriner Bildungsministerium mitteilte.

Ein anstrengendes Schulhalbjahr gehe zu Ende, erklärte Ministerin Simone Oldenburg (Linke). Trotz der Krankheitswelle Ende des letzten Jahres sei es gelungen, den Unterricht fast ausschließlich in Präsenz durchzuführen. Einige Schulen stellten allerdings aufgrund vieler Krankheitsfälle unter den Lehrern zeitweise auf Fernunterricht und Notbetreuung um. Diese Möglichkeit, Phasenmodell genannt, soll es auch weiterhin geben.

Seit dem Frühjahr 2020 hat die Corona-Pandemie mit wiederholten Schulschließungen Lücken in den Wissensstand vieler Kinder gerissen. Im vergangenen Sommer wurden fünf Prozent aller Schüler in MV nicht versetzt oder wiederholten eine Klassenstufe freiwillig. Im bundesweiten Durchschnitt lag der Anteil mit 2,4 Prozent nur halb so hoch.

Aus der Opposition kam Kritik an der Schulpolitik von Bildungsministerin Oldenburg. Die FDP-Politikerin Sabine Enseleit sagte, Oldenburg habe es in den letzten Monaten nicht geschafft, die Lernlücken zu schließen. Die Leidtragenden seien die Kinder, die wiederholen müssten und schlechte Noten nach Hause brächten. „Da helfen kein Zeugnissorgen-Telefon und auch kein Phasenmodell.“ dpa