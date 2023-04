Schüler-Videos sollen bei Abi-Vorbereitung in Mathe helfen

„Abitur“ steht auf einer Tafel im Klassenzimmer eines Gymnasiums. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Das Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern setzt bei der Vorbereitung auf das schriftliche Mathematik-Abitur erneut auf die Hilfe von Schülern. Zwölftklässler zeigen in Lern-Videos Schritt für Schritt, wie Abi-Aufgaben zu lösen sind, wie das Ministerium am Montag mitteilte.

Schwerin - Der E-Learning-Kurs sei auf der Plattform „itslearning“ und auf dem Bildungsserver MV zu finden. Die Aufgaben bewegten sich auf dem Niveau sowohl des Grund- als auch des Leistungskurses. Das schriftliche Mathe-Abitur wird am 3. Mai geschrieben.

Die Erklär-Videos von Schülern für Schüler waren 2022 eingeführt worden, nachdem das Mathe-Abitur 2021 so schlecht ausgefallen war, dass alle Ergebnisse um zwei Notenpunkte hochgewertet wurden. So kam 2021 ein Durchschnitt von 6,4 bis 9,4 Punkten heraus - je nach Kursart. 2022 bewegten sich die Notendurchschnitte zwischen 4,9 und 7,7 Punkten. Maximal möglich sind 15 Punkte, zum Bestehen sind mindestens 5 Punkte nötig.

Von Januar bis Mai 2022 wurden für die ersten Erklär-Videos für das Mathematik-Abitur auf dem Bildungsserver MV nach Ministeriumsangaben rund 10.000 Besuche verzeichnet. dpa