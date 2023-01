Schule hat nach Weihnachtsferien in MV wieder begonnen

Eine Schülerin nimmt am Unterricht teil. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Gut erholt sind Lehrer und Schüler nach den Weihnachtsferien ins neue Jahr gestartet. Fast alle Schulen in Mecklenburg-Vorpommern konnten am Dienstag den Unterricht in Präsenz abhalten, teilt das Bildungsministerium mit.

Schwerin - Nach den Weihnachtsferien hat am Dienstag für die mehr als 150.000 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern wieder der Unterricht begonnen. Nach der heftigen Erkältungswelle im Dezember hat die eineinhalbwöchigen Auszeit offenbar Infektionsketten unterbrochen und Erkrankte konnten sich auskurieren. Der Schulstart sei entspannt verlaufen, teilte das Bildungsministerium in Schwerin am Nachmittag mit.

Nur drei der 503 staatlichen Schulen starteten demnach mit einer eingeschränkten Absicherung des Präsenzunterrichts ins neue Jahr. Kurz vor den Weihnachtsferien hatten neun Schulen wegen Krankheitsausfällen auf Wechselunterricht in den höheren Klassen umgestellt. Eine weitere Schule war sogar zu Distanzunterricht und Notbetreuung übergegangen.

Die nächsten Ferien sind für die Kinder und Jugendlichen in MV schon in Sicht: Nach fünf Wochen Unterricht beginnen am 6. Februar die Winterferien, dann ist das erste Schulhalbjahr geschafft. Die Winterferien dauern zwei Wochen. dpa