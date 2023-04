Schwartz-Debüt misslingt: Hansa verliert 0:3 in Magdeburg

Rostocks Trainer Alois Schwartz vor dem Spiel am Spielfeld. © Christian Modla/dpa

Hansa Rostocks neue Trainer Alois Schwartz hat bei seinem Einstand nichts zu lachen. Sein Team verliert 0:3 in Magdeburg und liefert eine abstiegsreife Vorstellung ab.

Magdeburg - Alois Schwartz hat die Talfahrt des FC Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst nicht stoppen können. Beim Debüt des vor knapp zwei Wochen verpflichteten neuen Trainers unterlagen die erschreckend schwachen Mecklenburger am Sonntag beim 1. FC Magdeburg mit 0:3 (0:1) und bleiben Tabellenvorletzter.

„Wir haben sehr passiv gespielt, was ich mir so nicht vorgestellt habe. Nach dem Gegentor ging das Flattern los. In Unterzahl mussten wir hinterherrennen. Man hat gesehen, dass viel Arbeit vor uns liegt, um den Klassenerhalt zu erreichen“, sagte Schwartz nach seinem ernüchternden Einstand.

Hansa ist nunmehr bereits seit sechs Spielen sieglos und hat in der Rückrunder erst vier Punkte geholt. Jason Ceka (60. Minute, 70.) und Amara Condé (29.) erzielten vor 26 480 Zuschauern in der MDCC-Arena die Tore für den Aufsteiger, der sich auf Rang elf verbesserte.

Vor der stimmungsvollen Kulisse mit über 2000 Hansa-Fans im Gäste-Block sahen sich die Rostocker gegen die spielstarken Hausherren wie erwartet in die Defensive gedrängt. Eine knappe halbe Stunde lang ging das gut, weil Torhüter Markus Kolke gewohnt sicher agierte.

Hansas Nummer eins parierte in der 17. Minute - wenn auch mit Mühe - einen Schuss von Baris Atik und ließ sich auch acht Minuten später von Silas Gnaka nicht überwinden. Beim 0:1 war aber auch der Hansa-Kapitän, der seinen Vertrag in dieser Woche bis 2026 verlängert hat, absolut machtlos. Innenverteidiger Ryan Malone fabrizierte im eigenen Strafraum erst einen katastrophalen Fehlpass und lenkte dann den Schuss von Condé auch noch unhaltbar für Kolke ins linke Toreck ab.

Rostocker Reaktion? Fehlanzeige. In der Abteilung Offensive - die schwächste der gesamten Liga - fand bis zur Pause praktisch nichts statt. Magdeburgs Schlussmann Dominik Reimann musste lediglich nach fünf Minuten bei einem 18-Meter-Schuss von Dennis Dressel einmal eingreifen. Ins Schwitzen brachte ihn die Aktion allerdings nicht.

Wirklich besser wurde es auch nach dem Wiederanpfiff nicht. Im Gegenteil. Erst sah der bereits verwarnte John Verhoek nach einem Schlag an den Hals von Daniel Heber zum zweiten Mal in dieser Saison Gelb-Rot. Dann netzte Ceka völlig frei stehend zum vorentscheidenden 0:2 aus Rostocker Sicht ein. Kolke war da völlig chancenlos wie auch zehn Minuten später, als der agile Magdeburger Rechtsaußen zum zweiten Mal traf und den auch in dieser Höhe verdienten Dreier der Magdeburger perfekt macht. dpa