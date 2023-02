Schwerer Unfall nach Sekundenschlaf bei Neustrelitz

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Bei einem Autounfall im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat ein 25-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei in Neubrandenburg am Sonntag mitteilte, kam der Mann mit seinem Auto gegen 16.00 Uhr von der Bundesstraße 198 zwischen Mirow und Wesenberg ab und kollidierte zuerst mit einem Verkehrsschild und dann mit einem Baum. Der Fahrer sei dabei verletzt worden und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Neustrelitz - Wie es weiter hieß, habe der Mann durch Sekundenschlaf wegen Übermüdung die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Das Auto ist laut Polizei nicht mehr fahrtüchtig, der Sachschaden wird auf 4500 Euro geschätzt. Den Angaben nach war die Freiwillige Feuerwehr Wesenberg mit zwölf Menschen und drei Fahrzeugen im Einsatz. dpa