Schwerin-Coach warnt vor Wiesbaden: „Schweres Auswärtsspiel“

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin wollen am Dienstag (20.00 Uhr) ihre gute Ausgangsposition für die Playoffs in der Bundesliga festigen. Der aktuelle Tabellenvierte tritt beim VC Wiesbaden an, der zurzeit Rang sieben belegt. Dennoch warnte Trainer Felix Koslowski vor den Gastgeberinnen, die nach einigen Schwierigkeiten zu Saisonbeginn mittlerweile ihr Potenzial gezeigt hätten.

Schwerin - „Dementsprechend ist es ein guter Gegner und ein sehr schweres Auswärtsspiel“, sagte Koslowski am Montag in Schwerin.

Zumal er mit der mit Rückkehr der zuletzt angeschlagenen starken VCW-Angreiferin Laura Künzler rechnet. Doch ungeachtet dieser Personalie möchte der SSC-Coach unbedingt punkten: „Wir wollen versuchen, um jeden Preis zu gewinnen und werden alles in die Waagschale werfen.“

Auch Frauke Neuhaus ist hoch motiviert. „Wir wollen natürlich drei Punkte mitnehmen“, meinte die ehemalige VCW-Spielerin. Und betonte: „Wir haben noch Chancen, uns weiter hoch zu arbeiten in der Tabelle. Zugleich sitzen uns da noch ein paar im Nacken, die sicher auch noch weiter nach oben wollen.“ dpa