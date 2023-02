Schwerin erinnert an Großherzog Friedrich Franz II.

Das Schweriner Schloss leuchtet im Sonnenlicht. © Bernd Wüstneck/dpa

Die Stadt Schwerin hat zum 200. Geburtstag von Friedrich Franz II. die Verdienste des einstigen Mecklenburger Großherzogs gewürdigt. Ihm verdankt die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns das Schloss, das heute nicht nur Heimat des Landtags ist, sondern auch Touristenmagnet. Mitglieder des Schloss-Vereins informierten am Dienstag im Schweriner Dom über Leben und Wirken des Großherzogs, der dort zur letzten Ruhe gebettet worden war.

Schwerin - Die Schausarkophage sind kürzlich restauriert worden.

In einem Video im Internet unternimmt Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) in symbolträchtiger Begleitung eines Darstellers von Friedrich Franz II. einen Stadtrundgang und macht Station an den wichtigsten Bauwerken.

Mit seinem Amtsantritt 1842 hatte der Großherzog die grundlegende Umgestaltung des Schlosses eingeleitet und 1845 schließlich den Neubau nach Plänen von Gottfried Semper in Auftrag gegeben. Das Schloss ist Hauptbestandteil des historischen Bauensembles, mit dem sich Schwerin um Aufnahme ins Unesco-Weltkulturerbe bewirbt. Das rund 250 Seiten umfassende Bewerbungsdossier war Mitte Dezember fertiggestellt worden. Die Entscheidung, ob Schwerin in die Welterbeliste aufgenommen wird, soll 2024 fallen. dpa