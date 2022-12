Schwerin hat Weltkulturerbe-Bewerbung abgegeben

Im Nebel ist das Schweriner Schloss am Morgen zu sehen. © Jens Büttner/dpa

Die Landeshauptstadt Schwerin hat am Mittwoch ihre Bewerbung um Aufnahme ihres großherzoglichen Residenzensembles in die Weltkulturerbeliste der Unesco abgegeben. Bei einem Festakt überreichte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) das rund 250 Seiten umfassende Bewerbungsdossier an Kulturministerin Bettina Martin (SPD). Bis Anfang Februar müssen die Papiere nun bei der Unesco in Paris abgegeben werden - das soll über das Auswärtige Amt erfolgen.

Schwerin - Nächstes Jahr sollen dann Gutachter der Unesco die Stadt besuchen. Die Entscheidung, ob Schwerin in die Welterbeliste aufgenommen wird, soll 2024 fallen.

Schwerin bewirbt sich mit seinem über 200 Jahre gewachsenen Residenzensemble der mecklenburgischen Großherzöge. Im Zentrum stehen das Schloss, die das Schloss umgebenden Gärten und Parks, der Dom, die Regierungsgebäude, Theater, Museum, mehrere Stadtpalais sowie Häuser von Hoflieferanten - insgesamt mehr als 30 Objekte. dpa