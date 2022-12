Schwerin öffnet Behörden zwischen den Jahren

Einige Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern schließen zwischen den Jahren ganze Gebäude, um Energie zu sparen- die Landeshauptstadt gehört nicht dazu. In Schwerin seien sowohl das Stadthaus als auch die Kultureinrichtungen geöffnet, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Donnerstag.

Schwerin - Die vorab buchbaren Termine in Bürgerbüro und Dokumentenservice zwischen Weihnachten und Neujahr seien bereits ausgelastet. Dies zeige, dass die Menschen diese Tage gerne für Behördengänge nutzten. Diesem Bedarf wolle man entgegenkommen. Auch die Stadtbibliothek, das Kulturforum Schleswig-Holstein-Haus und die Schwimmhalle Großer Dreesch sind den Angaben zufolge zwischen den Feiertagen zum Jahresende geöffnet.

Mehrere andere Kommunen in MV haben hingegen angekündigt, von Weihnachten bis Neujahr ganze Gebäude schließen und die Temperatur dort deutlich herunterfahren zu wollen. So schließt der Landkreis Ludwigslust-Parchim seine Hauptstandorte in Parchim und Ludwigslust. Die etwa 1000 Beschäftigten sollen in der Woche Urlaub oder freie Tage nehmen oder im Homeoffice arbeiten. Für die Bürger soll es Ansprechpartner in der Fläche für wichtige Anliegen geben, hieß es.

Die Stadt Parchim kündigte an, von Weihnachten bis Neujahr nicht nur die Stadtverwaltung mit Rathaus und Stadthaus komplett dicht zu machen, sondern auch Stadtinformation, Museum, Bibliothek, Stadtarchiv und das Haus der Jugend. Man wolle so einen Beitrag zur Energieeinsparung leisten, hatte ein Stadtsprecher erklärt. dpa