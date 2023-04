Schweriner Halbfinaleinzug: „Haben die Mädels gut gemacht“

Jazmine White feiert mit dem SSC einen Punktgewinn. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Beim Volleyball-Bundesligisten SSC Palmberg Schwerin herrscht nach dem Erreichen des Playoff-Halbfinales große Erleichterung. Dank des 3:1 (25:18, 25:14, 21:25, 28:26)-Erfolges am Samstag beim USC Münster im zweiten Viertelfinalspiel der Serie „Best of 3“ steht die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski vorzeitig in der Runde der besten vier Clubs.

Schwerin - Das erste Duell vor einer Woche hatte der SSC bereits mit 3:0 für sich entschieden.

Was im zweiten Aufeinandertreffen zwei Sätze lang dann nach einer erneut souveränen Vorstellung des Tabellenzweiten beim Hauptrunden-Siebten ausgesehen hatte, sollte sich im Anschluss an die zehnminütige Unterbrechung vor dem dritten Durchgang jedoch ändern. „Die Pause hat uns aus dem Rhythmus gebracht“, räumte Koslowski ein, der mit einer Systemumstellung auf den deutlich besser aufspielenden USC reagierte. „Das hat taktisch gut funktioniert. Das haben die Mädels echt gut gemacht, auch in der Crunchtime, im vierten Satz da resistent, konzentriert, fokussiert und aggressiv zu bleiben, um das Spiel dann am Ende nach Hause zu bringen.“

So stand der SSC nach einer zwischenzeitlichen klaren Führung im vierten Durchgang plötzlich vor dem erneuten Satzverlust beim Stand von 22:24. Doch dem Pokalsieger gelang erst der Ausgleich und dann mit dem dritten verwandelten Matchball auch der umjubelte Sieg.

„Zum Ende hin war es sehr spannend, vielleicht etwas spannender, als es uns lieb gewesen wäre„, betonte Mittelblockerin Jazmine White und ergänzte: „Aber wir sind allgemein zufrieden mit unserem Auftritt und froh, dass wir nicht in das Entscheidungsmatch gehen müssen, sodass wir mehr Zeit für Regeneration und zur Vorbereitung aufs Halbfinale haben.“

Auf wen der SSC in der Vorschlussrunde trifft, die ebenfalls in maximal drei Partien entschieden wird, ist allerdings noch offen. Fest steht nur, dass das erste Duell am kommenden Samstag um 17.00 Uhr in Schwerin ausgetragen wird. dpa