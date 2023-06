Schweriner können am Sonntag neuen Oberbürgermeister wählen

Ein Mann wirft seinen Stimmzettel in eine Urne. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

In Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin findet am Sonntag die Oberbürgermeisterwahl statt. Neben Amtsinhaber Rico Badenschier (SPD) treten weitere vier Männer und eine Frau als Kandidaten an. Rund 79.000 Schwerinerinnen und Schweriner sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr.

Schwerin - Neben Badenschier stehen zur Wahl der Landesvorsitzende der AfD, Leif-Erik Holm, der parteilose Kandidat Thomas Tweer für CDU, FDP und Unabhängige Bürger sowie Daniel Trepsdorf von den Linken und Martin Steinitz für die Aktionsgruppe Stadt- und Kulturschutz (ASK). Als einzige Frau stellt sich Regina Dorfmann (Bündnis 90/Die Grünen) zur Wahl.

Die 59 Wahllokale schließen um 18.00 Uhr. Mit dem vorläufigen Endergebnis wird ab 19.30 Uhr gerechnet. Sollte keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten, kommt es zwei Wochen später am 18. Juni zur Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten. Der Oberbürgermeister beziehungsweise Oberbürgermeisterin wird für sieben Jahre gewählt. dpa