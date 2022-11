Schweriner SC vor Pokal-Revanche in Wiesbaden

Gut ein Jahr nach dem frühen Aus im Achtelfinale des DVV-Pokals bietet sich den Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin am Samstag (19.00 Uhr) beim VC Wiesbaden die Gelegenheit zur Revanche. Diesmal treffen die Teams im Viertelfinale aufeinander. „Diese Partie steht unter ganz anderen Vorzeichen als im letzten Jahr. Da haben wir echt einen schwierigen Saisonstart gehabt, hatten als Mannschaft nicht viele Möglichkeiten, großes Selbstbewusstsein aufzubauen und einen großen Rucksack mit uns herumgetragen“, sagte Trainer Felix Koslowski.

Schwerin - In diesem Jahr geht der SSC aufgrund der vier Siege in fünf Bundesligaspielen „mit einem besseren Gefühl“ in das Pokalduell. Dass Wiesbaden nur eines von bislang fünf Punktspielen gewonnen hat, wollte der Coach aber nicht überbewerten: „Das ist immer noch ein sehr guter Gegner.“ Zuletzt hatten die Schwerinerinnen beim 3:1-Sieg in Suhl Kräfte gelassen, weil drei Sätze in die Verlängerung gegangen waren.

Gut aus Sicht des SSC: Kapitänin Anna Pogany ist fit und dem Team nach Wiesbaden nachgereist. Die Mecklenburgerinnen waren am Donnerstag von Suhl nach Hessen gefahren, um das fünfte Auswärtsspiel in Folge binnen zweieinhalb Wochen zu bestreiten. Erst am kommenden Mittwoch tritt Schwerin wieder vor eigenem Publikum an. Gegner ist erneut der VC Wiesbaden - dann in der Bundesliga. dpa