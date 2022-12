Schweriner Schloss als Filmkulisse für „The Mad King“

Borsu Highson spricht bei der Vorstellung des Films "The Mad King" im Schweriner Schloss. © Bernd Wüstneck/dpa

Das Schweriner Schloss ist Drehort für einen Spielfilm mit dem Titel „The Mad King“ (Der verrückte König) gewesen. Wie Landtagsdirektor Armin Tebben am Mittwoch bei der Präsentation des Projektes und des Filmtrailers in Schwerin sagte, wurde in den vergangenen Wochen unter anderem im Thronsaal und im Burggarten, aber auch in nicht öffentlich zugänglichen Räumen wie dem Weinlaubsaal und dem Medaillonsaal gedreht.

Schwerin - Landtagspräsidentin Birgit Hesse sagte, das Schweriner Schloss sei bereits in einigen Filmen vertreten - das prominenteste Beispiel sei sicher „Kingsman - The Golden Circle“. Dort wird das Schloss für wenige Sekunden als ein schwedisches Schloss eingeblendet. Dass nun ein Film hauptsächlich im und am Schweriner Schloss gedreht wurde, sei etwas Besonderes, so Hesse. Sie freue sich darüber und sei gespannt auf den Streifen.

Premiere soll nach Worten von Regisseur Borsu Highson im November 2023 zunächst in den USA sein. Bereits im Sommer soll der Streifen in einem Preview im Innenhof des Schweriner Schlosses gezeigt werden, wie Tebben sagte.

Die Produktionsfirma Filmstudio Lüneburg GmbH ist Branchenkennern bisher nicht bekannt gewesen. Um Unterstützung der Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern hat sich das Projekt auch nicht bemüht. Über das Budget der Produktion wollten Highson und Vertreter der Produktionsfirma am Mittwoch auf Nachfrage nicht reden. dpa