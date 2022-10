Schweriner Volleyballerinnen mit klarem Sieg zum Saisonstart

Teilen

Hände am Ball. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin sind mit einem Sieg in neue Bundesliga-Saison gestartet. Bei Schwarz-Weiß Erfurt feierte das Team von Trainer Felix Koslowski um die neue Kapitänin Anna Pogany am Samstagabend einen ungefährdeten 3:0 (25:9, 25:19, 25:17)-Erfolg.

Schwerin - Den Schwerinerinnen war ein fulminanter Start in die Partie geglückt. Schnell lag das Koslowski-Team im ersten Durchgang mit 4:0 vorn und sicherte sich schließlich souverän die 1:0-Satzführung. Im zweiten Spielabschnitt war der SSC dann erst einmal mehr gefordert, konnte sich im weiteren Verlauf aber erneut deutlich absetzen und verbuchte auch diesen Satz für sich.

Erst zu Beginn des dritten Durchganges gerieten die Mecklenburgerinnen dann erstmalig in diesem Spiel in Rückstand. Doch der SSC ließ sich auch von zwischenzeitlich vier Punkten Differenz nicht aus der Ruhe bringen, kam schnell zurück in die Partie und dominierte danach auch diesen Durchgang. Nach knapp 75 Minuten Spielzeit verwandelte der SSC schließlich seinen zweiten Matchball. dpa