Schweriner Zoo beendet Vogelgrippe-Vorsichtsmaßnahmen

Der Zoo in Schwerin beendet die nach einem Vogelgrippe-Fund eingeleiteten Vorsichtsmaßnahmen. „Alle Vögel sind gesund“, teilte der Zoo am Mittwoch in der Landeshauptstadt mit.

Schwerin - Im Januar war ein toter Rosapelikan positiv auf den Erreger getestet worden, woraufhin die Verantwortlichen eine Testung aller 102 Vögel eingeleitet hatten. Zwischenzeitlich waren Teile des Zoos gesperrt, um einen eventuellen Ausbruch einzudämmen. Nach einer zweiten Kontrollprobe ohne positive Fälle gibt der Zoo nun Entwarnung.

„Wir sind sehr erleichtert, unsere Notfallpläne haben schnell und erfolgreich gegriffen. Auch die Zusammenarbeit mit dem Amt für Veterinär- und Lebensmittelüberwachung war außerordentlich gut und tierschonend, wofür wir uns ausdrücklich bedanken“, so Zoodirektor Tim Schikora. dpa