Schwerins Volleyballerinnen gegen Ungarinnen gefordert

Volleybälle liegen in einer Halle. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin wollen mit einem klaren Sieg gegen die Ungarinnen von Swietelsky-Bekescsabai im Achtelfinal-Hinspiel um den CEV Cup die Tür zur nächsten Runde weit aufstoßen. Vor der Partie am Mittwoch (19.00 Uhr/sportdeutschland.tv) sagte Cheftrainer Felix Koslowski: „Es ist machbar. Und wir möchten auf jeden Fall weiterkommen.“

Schwerin - Den Kader der Gäste bezeichnete Koslowski als erfahren: „Das ist eine sehr physische Mannschaft. Die sind alle sehr groß gewachsen. Sie sind im Block sehr präsent, das heißt, dass wir gut annehmen und schnell spielen müssen. Wir müssen aber auch gut aufschlagen.“ Zudem verwies der 38-Jährige am Dienstag darauf, dass die Ungarinnen ihr letztes Pflichtspiel kurz vor Weihnachten absolviert hatten. „Wir werden morgen daher auch lernen müssen, denn wir haben nicht viele Videos von denen gesehen“, räumte er ein. Das Rückspiel findet am 18. Januar in Ungarn statt. dpa