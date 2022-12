Schwerins Volleyballerinnen unterliegen Dresdnerinnen

Teilen

Pia Kästner (l) und Jazmine White (r) vom SSC Palmberg Schwerin. © Jens Büttner/dpa/Archiv

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben ihre erste Heimniederlage in dieser Bundesligasaison hinnehmen müssen. Mit 1:3 (16:25, 18:25, 25:14, 23:25) unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski am Samstagabend dem Dresdner SC und ging damit zum zweiten Mal in der Hauptrunde als Verlierer vom Feld.

Schwerin - Im ersten Satz waren die Gastgeberinnen schnell mit 0:3 in Rückstand geraten. Zwar gelang dem SSC kurz darauf der Ausgleich, danach aber erwies sich Dresden als das bessere Team. Die Gäste zogen zwischenzeitlich auf fünf Punkte davon und ließen sich den Durchgang nicht mehr nehmen. Die Vorentscheidung im zweiten Abschnitt fiel, als sich der DSC von 10:9 auf 13:9 absetzte.

Mitte des dritten Durchganges sollte sich dann aber ein komplett anderes Spiel entwickeln. Plötzlich dominierte der SSC die Ballwechsel und kam zum souveränen Anschluss. Der letztlich entscheidende vierte Satz blieb lange Zeit ausgeglichen. In der umkämpften Schlussphase erspielte sich der DSC jedoch zwei Matchbälle und machte mit dem zweiten alles klar. dpa