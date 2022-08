Schwerverletzte bei Unfällen nahe Greifswald und Stralsund

Teilen

Bei Verkehrsunfällen sind in Vorpommern sechs Menschen schwer verletzt worden. Die Unfälle passierten innerhalb kurzer Zeit am Mittwochnachmittag und -abend nahe Greifswald, in Stralsund und Niepars (Vorpommern-Rügen) sowie in Ueckermünde, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. So wurden drei Menschen bei einem missglückten Überholmanöver eines 29-jährigen Autofahrers auf der Bundesstraße 109 bei Greifswald schwer verletzt.

Greifswald/Stralsund - Der 29-Jährige überholte einen Lastwagen und stieß mit seinem Auto gegen ein Taxi, das vor dem Lkw fuhr und plötzlich nach links abbog. Auch der Laster wurde in den Unfall verwickelt. Der Überholer, sein Beifahrer und der 64 Jahre alte Taxifahrer wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der Schaden wurde auf annähernd 50.000 Euro geschätzt. Die B109 war im Berufsverkehr zwei Stunden gesperrt.

Fast zeitgleich prallte ein Radfahrer in Stralsund aus ungeklärter Ursache gegen eine Straßenlampe und eine E-Bike-Fahrerin in Ueckermünde gegen eine Ampel. Der 60-jährige Mann aus Stralsund wurde lebensbedrohlich verletzt. Er habe am Unfallort wiederbelebt werden können. Der Mann soll keinen Fahrradhelm getragen haben. Die 85 Jahre alte E-Bike-Fahrerin in Ueckermünde wurde nach dem Sturz von einer Polizistin gefunden, die Erste Hilfe leistete. Die Seniorin kam schwer verletzt in eine Klinik.

Unweit von Stralsund bei Niepars wurde ein 65-jähriger Autofahrer ebenfalls schwer verletzt, als sein Wagen aus ungeklärter Ursache nach links von der Bundesstraße 105 abkam. Das Auto kam erst ein Stück neben der Straße zum Stehen und war schwer beschädigt. Der Fahrer kam per Hubschrauber in eine Klinik. dpa