Schwesig: Arbeiten mit jedem gewählten Rostocker OB zusammen

Teilen

Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat klar gemacht, dass die Landesregierung unabhängig von der Parteifarbe mit jedem gewählten Oberbürgermeister aus Rostock zusammenarbeiten werde. „Wir müssen Rostock voran bringen“, betonte sie am Freitag bei einem Besuch im Rostocker Seehafen. „Die Landesregierung wird mit jedem, für den sich die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, gut zusammenarbeiten.“

Rostock - Grüne und SPD haben ihre Kandidatinnen bereits offiziell nominiert. Die Linke entscheidet am Montag endgültig; CDU und FDP beraten am gleichen Tag. „Ich finde es toll für jeden, der antritt, und sagt, ich bin bereit, diese Aufgabe zu übernehmen.“ Rostock sei die größte und wirtschaftsstärkste Stadt im Nordosten. Wenn in Rostock der Motor laufe, sei das wichtig für das ganze Land.

Am 13. November wird in Rostock ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Der bisherige Amtsinhaber Claus Ruhe Madsen war im Juni als Wirtschaftsminister ins Kabinett von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach Schleswig-Holstein gewechselt. Sollte eine Stichwahl nötig werden, ist diese für 27. November angesetzt. dpa