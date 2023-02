Schwesig: „Das war eine Wahl unter speziellen Vorzeichen“

Wahlhelfer zählen nach der wiederholten Wahl die Stimmzettel. © Monika Skolimowska/dpa

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern drückt ihrer Berliner Amtskollegin nach den sich abzeichnenden deutlichen Verlusten der SPD bei der Abgeordnetenhauswahl die Daumen. „Das war eine Berlin-Wahl unter ganz speziellen Vorzeichen“, sagte Manuela Schwesig (SPD) am Sonntag in Schwerin. Sie drücke die Daumen, dass es am Ende für einen SPD-geführten Senat unter Franziska Giffeys Führung reiche.

Schwerin - Aktuellen Hochrechnungen zufolge kommt die CDU in Berlin auf 28 Prozent und liegt damit deutlich vor SPD und Grünen, die demnach 18 beziehungsweise 18,2 Prozent erreichen. Die Linke liegt danach bei 12,7 Prozent, die AfD bei 9,4 Prozent und die FDP bei 5 Prozent.

Schwesig erwartet, dass der Wahlabend noch lang werde, bis klar sei, welche Konstellationen für verlässliche politische Mehrheiten möglich seien. „Ich würde die gute Zusammenarbeit mit Franziska Giffey gerne fortsetzen“, sagte sie. dpa