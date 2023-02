Schwesig empfängt SSC-Volleyballerinnen nach Pokalsieg

Teilen

Manuela Schwesig (SPD, r), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, empfängt vor der Staatskanzlei die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin, die zum achten Mal den DVV-Pokal gewonnen haben. © Bernd Wüstneck/dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat die Volleyball-Frauen des SSC Palmberg Schwerin nach dem Gewinn des deutschen Pokals empfangen. „Ich bin stolz, die ganze Landesregierung ist stolz auf die Spielerinnen, den Trainer, die Betreuer, auf das gesamte Team“, sagte die SPD-Politikerin beim Treffen mit den Spielerinnen am Dienstag in der Staatskanzlei in Schwerin.

Schwerin - Der Club ist laut Schwesig eine „Institution der Landeshauptstadt“ und nicht nur eine der besten Mannschaften im nordöstlichen Bundesland, „sondern auch einer der erfolgreichsten Volleyballvereine Deutschlands“.

Schwesig sprach am Vortag von einer „Erfolgsgeschichte für den Verein, die Stadt und auch für Mecklenburg-Vorpommern. Der SSC ist ein Botschafter für unser Land und ein Leuchtturm, der weit über unsere Grenzen hinaus strahlt.“

Mit 3:1 (20:25, 25:14, 25:17, 25:20) hatten die Mecklenburgerinnen am Sonntag das Finale in Mannheim gegen den SC Potsdam für sich entschieden und den achten Pokal-Erfolg in der Geschichte des SSC perfekt gemacht. dpa