Schwesig kündigt Programm für Umrüstung in Haushalten an

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, bei einer Pressekonferenz. © -/Staatskanzlei Meklenburg-Vorpommern/dpa/Archivbild

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat ein Landesprogramm für den Umstieg auf Öko-Energie in privaten Haushalten in Mecklenburg-Vorpommern angekündigt. „Wir werden ein eigenes, unbürokratisches Förderprogramm für private Haushalte auflegen für Photovoltaikanlagen und die Umrüstung von Öl- und Gasheizungen“, sagte Schwesig am Mittwoch im Landtag.

Schwerin - Details zu dem geplanten Programm, wie Umfang, Start und Förderbedingungen, nannte sie in ihrer Rede in der Aktuellen Stunde des Landtags nicht. Thema der Aktuellen Stunde waren die Energiesicherheit und Energiepreise.

Schwesig begrüßte, dass auch der Bund ein solches Programm vor allem für Öl- und Gasheizungen vorhabe. „Das wäre sehr passend, dass vom Bund was kommt und wir es als Land flankieren, weil gerade bei uns die Menschen kleinere und mittlere Einkommen haben“, sagte sie. „Deswegen wäre es gut, wenn wir das gemeinsam auf den Weg bringen und die Menschen hier im Land konkret unterstützen.“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte am Dienstag bei einem Besuch in Thüringen angekündigt, dass Haushalte künftig einen finanziellen Anreiz bekommen sollen, wenn sie ihre Öl- oder Gasheizung auf erneuerbare Energien umstellen. Das könnte beispielsweise für den Umstieg auf Wärmepumpen gelten. Wie hoch die Förderung bei dem Austauschprogramm ausfalle und wann es starte, werde noch geklärt. dpa