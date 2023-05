Schwesig mit Wirtschaftsdelegation in Finnland

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD) geht zu einem Fototermin. © Focke Strangmann/dpa/Archivbild

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), arbeitet weiter am Ausbau der Beziehungen zu den Ostsee-Anrainern. Am Sonntagnachmittag traf die Regierungschefin nach Angaben der Staatskanzlei mit einer Wirtschaftsdelegation aus dem Nordosten in Finnlands Hauptstadt Helsinki ein und reiste von dort weiter in die Partnerregion Turku.

Schwerin/Turku - Erst im April hatte Schwesig, die wegen ihres lange Zeit eher russlandfreundlichen Kurses in der Kritik steht, Litauen besucht und nach eigenen Angaben eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Energie und Klimaschutz vereinbart.

Auch in der Kooperation mit Finnland strebt Schwesig vor allem auf dem Energiesektor einen intensiveren Austausch an. „Ich sehe gemeinsame Interessen an grünem Wasserstoff als Energieträger der Zukunft“, hatte sie vor der Abreise betont. Der bis Mittwoch dauerende Besuch solle zudem dazu dienen, die Beziehungen zur Partnerregion Turku zu vertiefen. Dort ist unter anderem der Besuch der Werft geplant, die wie die Neptun-Werft in Rostock zum Meyer-Konzern mit Sitz im niedersächsischen Papenburg gehört.

Auf dem Programm stehen auch Gespräche mit Wirtschaftsvertretern und ein Austausch mit der finnischen Europaministerin und dem finnischen Verkehrsminister. Der etwa 30-köpfigen Delegation aus Mecklenburg-Vorpommern gehören Wissenschafts- und Europaministerin Bettina Martin (SPD) sowie Vertreter von Unternehmen, der IHK und des Unternehmerverbandes an.

Geplant sind dem Vernehmen nach auch Gespräche über Investitionsvorhaben. Finnland gewinnt nach Angaben der Staatskanzlei als Handelspartner Mecklenburg-Vorpommerns an Bedeutung. Demnach hatte sich im Jahr 2022 der Wert der Exporte und Importe im Vergleich zu 2021 um etwa ein Viertel auf 622 Millionen Euro erhöht. Damit habe das skandinavische Land auf Platz zehn gelegen. dpa