Schwesig über Früherkennung: „Vorsorge kann Leben retten“

Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, geht. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die vor rund zweieinhalb Jahren selbst an Krebs erkrankte Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hat am Weltkrebstag zur Vorsorge ermuntert. Sie wisse, wie schwer eine Krebsdiagnose sei, erklärte die 47-Jährige am Freitag. „Ich weiß aber auch, dass es Hoffnung gibt. Dass es sich lohnt zu kämpfen, um wieder gesund zu werden.“

Schwerin - Prävention und Früherkennung seien wichtig. „Bitte nutzen Sie die Möglichkeiten, die uns die moderne Medizin gibt“, appellierte die Regierungschefin, die ihre Krebserkrankung überwunden hat. „Gehen Sie zur Vorsorge. Regelmäßig. Und stupsen Sie auch ruhig Ihre Partnerin oder Ihren Partner an, wenn sie oder er das vergisst.“ Vorsorge könne Leben retten. Schwesig hatte ihre Brustkrebs-Erkrankung im September 2019 öffentlich gemacht.

Nach Angaben der Krankenkasse AOK ist die Nachfrage nach der Früherkennung bundesweit seit Beginn der Pandemie bei einigen Krebsformen phasenweise um bis zu 20 Prozent zurückgegangen. Insbesondere Männer nutzten die Früherkennungsangebote zu selten, einen Rückgang gebe es aber in fast allen Bereichen, berichtete die Krankenkasse. Mediziner befürchteten daher einen Anstieg der Krebserkrankungen im fortgeschrittenen Stadium. Am Freitag (4. Februar) war Weltkrebstag. dpa