Schwesig wirbt für Tariflöhne und Tariftreue-Gesetz

Teilen

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat für Tariflöhne und das von der Landesregierung geplante Vergabe- und Tariftreue-Gesetz geworben. „Die Menschen in unserem Land leisten genauso gute Arbeit wie ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen Teilen Deutschlands“, sagte Schwesig einer Mitteilung zufolge bei einer Kundgebung des DGB zum Tag der Arbeit am Montag in Rostock.

Rostock - „Und deshalb haben sie auch gleiche Löhne verdient.“

Das Land befinde sich in einem zunehmenden Wettbewerb um Fachkräfte. Wer gute Leute wolle, müsse sie ordentlich bezahlen und gute Arbeitsbedingungen bieten. Viele Unternehmen im Land hätten das längst erkannt. „Unser Ziel sind gute und faire Löhne.“ Der beste Weg zu guten Löhnen sei eine höhere Tarifbindung, sagte die Regierungschefin.

Das geplante Vergabe- und Tariftreugesetz für das Land sieht vor, dass Unternehmen mindestens Tariflohn oder tarifgleichen Lohn zahlen müssen, um einen öffentlichen Auftrag des Landes oder der Kommunen zu erhalten. „Wir schützen mit diesem Gesetz auch die vielen Unternehmen in unserem Land, die längst auf gute Löhne und familienfreundliche Arbeitsbedingungen setzen“, sagte Schwesig. Sie seien nicht länger gegenüber der Billigkonkurrenz im Nachteil. Die Landesregierung will ihren Gesetzentwurf in diesem Monat in den Landtag einbringen. dpa