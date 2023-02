Seawolves-Coach lobt Offensive nach Sieg in Braunschweig

Cheftrainer Christian Held gibt seinem Team Anweisungen. © Danny Gohlke/dpa/Archiv

Christian Held hat nach dem 87:71-Erfolg der Rostock Seawolves bei den Löwen Braunschweig in der letzten Partie der Basketball-Bundesliga vor der Länderspielpause ein überwiegend positives Fazit gezogen. „Glückwunsch an meine Mannschaft. Ich finde, die Jungs haben das hervorragend gelöst und den Gameplan sehr gut umgesetzt“, sagte der Cheftrainer zum Auftritt seiner Mannschaft bei den abstiegsbedrohten Niedersachsen am Mittwochabend.

Rostock - Dabei verwies der 34-Jährige auf die gute Abwehrarbeit seines Teams, lobte aber auch die zuletzt unbefriedigende Offensivleistung. „Wir haben es endlich geschafft, besser zu exekutieren als in den letzten Spielen - auch wenn wir hier und da noch Probleme hatten, weil Braunschweig sehr intensiv und gut verteidigt hat.“ Dennoch hatte der Aufsteiger zwischenzeitlich mit 27 Punkten geführt und erst im letzten Viertel einen noch deutlicheren Erfolg aus der Hand gegeben.

Den Sieg in Braunschweig bezeichnete Held dennoch als „wichtig“. Nachdem die Mecklenburger zuvor gegen Oldenburg und Bonn verloren hatten, verbuchten sie in Braunschweig den zehnten Erfolg im 21. BBL-Spiel. Damit wahrten die Seawolves auf Rang elf die Chance auf die Playoffs, während der Abstand auf die Abstiegsränge bei noch 13 ausstehenden Partien bereits zehn Punkte beträgt.

Die nächste Partie müssen die Seawolves am 4. März (18.00 Uhr) beim Mitteldeutschen Basketball Club bestreiten. Am 12. März (15.00 Uhr) ist dann Crailsheim zu Gast in der Stadthalle. Zwei Teams, die in der Tabelle hinter den Rostockern stehen. dpa