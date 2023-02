Seawolves-Coach lobt trotz Niederlage: „Geben uns nie auf“

Teilen

Christian Held gibt dem Team Anweisungen. © Danny Gohlke/dpa/Archivbild

Einmal mehr waren die Telekom Baskets Bonn für die Rostock Seawolves eine Nummer zu groß. Auch nach dem dritten Pflichtspiel beider Teams gegeneinander mussten die Mecklenburger als Verlierer vom Feld gehen. Eine Überraschung war die 62:77 (34:46)-Niederlage des Aufsteigers am Sonntag gegen den Titel-Mitfavoriten der Basketball-Bundesliga daher nicht.

Rostock - Seawolves-Coach Christian Held gratulierte den Gästen anschließend aber nicht nur zum Sieg, sondern zur bisherigen Saison insgesamt. „Ich finde, sie machen einen hervorragenden Job. Sie sind unglaublich konstant in dem, was sie tun – und das auf einem unglaublich hohen Niveau.“ Um eine echte Chance auf den Sieg zu haben, hätte sein Team ähnlich konstant agieren müssen, ergänzte der 34-Jährige, stellte aber fest: „Das haben wir nicht hinbekommen.“

Dennoch gab es von Held lobende Worte für seine Spieler: „Ich finde, wir haben gerade in der zweiten Halbzeit einen sehr guten Job in der Verteidigung gezeigt.“ Offensiv habe seine Mannschaft aber zu keinem Zeitpunkt in ihr Spiel gefunden. Bezeichnend dafür war das Ergebnis des dritten Viertels. Zwar hatten die Rostocker nur 13 Punkte zugelassen, selbst aber auch nur fünf Punkte erzielt.

Dass Rostock im letzten Viertel zwischenzeitlich noch einmal auf neun Punkte an den Favoriten herangekommen war, freute den Seawolves-Coach. „Wir geben uns nie auf. Wir finden immer irgendeinen Weg zurück.“ Gegen die Gäste sollte es dennoch nicht reichen. „Bonn hat dann das Spiel im Stile einer Spitzenmannschaft beendet“, räumte Held nach der elften Niederlage seines Teams im 20. BBL-Spiel ein. dpa