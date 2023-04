Seawolves feiern Klassenerhalt

Teilen

Elias Valtonen (M) und Selom Mawugbe (R) feiern mit den Fans. © Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Nach der Niederlage der Frankfurt Skyliners in München am Mittwochabend sind auch bei den Verantwortlichen der Rostock Seawolves die letzten Zweifel beseitigt gewesen. Obwohl schon nach dem Erfolg des Aufsteigers am Dienstag gegen Göttingen klar war, dass das Team in dieser Saison nicht mehr aus der Basketball-Bundesliga absteigen kann, wollte der Club erst das Ergebnis der Hessen bei den Süddeutschen abwarten, um den sicheren Klassenverbleib zu verkünden.

Rostock - „Wir haben in unserem Jahr in der 1. Liga gezeigt, dass auch in Rostock erstklassiger Basketball gespielt wird, der sich sehen lassen kann“, betonte Sport-Vorstand Jens Hakanowitz angesichts des vorzeitig erreichten Saisonziels. „Ich bin unfassbar stolz auf das gesamte Team auf und abseits des Feldes und die erbrachte Leistung.“

So können die Seawolves nun relativ entspannt in die Partie bei Alba Berlin am Sonntag (15.00 Uhr/MagentaSport) gehen. Die Rollenverteilung im Duell mit dem Titelverteidiger ist ohnehin klar. „Mit Sicherheit wird das Spiel alles andere als einfach und eine unglaublich schwere Aufgabe. Aber wie sagt man so schön: Wir wollen die Chance, die wir nicht haben, auch nutzen“, meinte Cheftrainer Christian Held.

Unterstützt wird die Mannschaft von rund 1500 Fans. Von denen wiederum reisen gut 1000 in einem Sonderzug in die Hauptstadt. Möglich wird das dank des Engagements etlicher Seawolves-Sponsoren. „Es ist verrückt. Wir hätten nicht gedacht, dass die Idee so große Resonanz findet“, sagte Vorstand André Jürgens. „Wir freuen uns sehr auf diesen besonderen Tag in der Vereinsgeschichte.“ dpa