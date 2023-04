Seawolves in Heidelberg gefordert: „Dinge als Team lösen“

Cheftrainer Christian Held. © Danny Gohlke/dpa/Archivbild

Für die Rostock Seawolves bietet sich am Freitag bei den MLP Academics Heidelberg die nächste Chance, dem Verbleib in der Basketball-Bundesliga einen großen Schritt näherzukommen. Während die auf Rang zehn liegende Mannschaft von Cheftrainer Christian Held mit der klaren Niederlage gegen Abstiegskandidat Frankfurt im Gepäck anreist, zählen die Gastgeber auf Platz 12 aktuell zu den erfolgreichsten Teams der Liga.

Rostock - Angesichts der Siege in Oldenburg und gegen Bamberg verwies Held auf das große Selbstvertrauen der Heidelberger. Als deren Stärke machte der Rostocker Coach zudem die Treffsicherheit bei den Distanzwürfen aus. „Sie haben über die letzten drei Spiele eine Dreierquote von über 50 Prozent als Team“, sagte er. Held lobte aber auch die Defensive der Gastgeber: „Dazu verteidigen sie aktuell auf einem extrem hohen Niveau.“

Um erfolgreich zu sein, müsse seine Mannschaft am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport/Sport1) daher selbst defensiv wieder einen besseren Zugriff auf den Gegner erlangen, betonte Held. Aber auch in Richtung Offensivleistung gab es eine klare Ansage des 34-Jährigen: „Wir müssen es einfach schaffen, weiter an dem zu arbeiten, was wir auch im Training machen.“ Vor allem will der Coach keine Alleingänge sehen. „Das können wir nicht, das sind wir nicht. Wir wollen die Dinge als Team lösen, und dahin müssen wir wieder zurückkommen.“ dpa