Seawolves-Trainer Held will mehr Konstanz

Teilen

Trainer Christian Held (l) und sein Assistent und Vater Ralph Held. © Oliver Kramer/dpa/Archivbild

Cheftrainer Christian Held fordert trotz der Siegesserie der Rostocks Seawolves in der Basketball-Bundesliga mehr Konstanz von seiner Mannschaft. Zwar lobte der Coach vor dem Spiel bei der BG Göttingen am Sonntag (15.00 Uhr) das verbesserte Rebound-Verhalten und die mannschaftliche Geschlossenheit, betonte jedoch. „Es wird für uns darauf ankommen, den Glauben zu bewahren, Spiele gewinnen zu können und Spiele hier und da auch drehen zu können“, sagte er am Donnerstag.

Rostock – Er bemängelte, es fehle „einfach noch Konstanz, die wir uns natürlich nur im Training und über Spiele auf Dauer erarbeiten können“.

Zwar gehe das Team Schritte in die richtige Richtung, „aber wenn man dann Mannschaften spielt wie Göttingen, die einen Lauf haben“, werde das Thema wichtiger. Held äußerte Respekt vor dem Gegner. „Göttingen ist eine Mannschaft, die in ihrer Entwicklung als Team schon sehr weit ist und erfolgreichen Basketball spielt – obwohl sie Leistungsträger ausgetauscht haben. Wir treffen auf eine Mannschaft, die im Blick auf die Form aktuell zu den besseren Teams gehört“, sagte er. dpa