Seawolves wollen gegen Towers Negativserie beenden

Cheftrainer der Seawolves Christian Held reagiert am Spielfeldrand. © Sebastian Heger/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Eines wird am späten Sonntagabend feststehen, wenn das erste Hansestadt-Duell in der Basketball-Bundesliga zwischen den Rostock Seawolves und den Veolia Towers Hamburg Geschichte ist: Der Sieger dieses Aufeinandertreffens darf sich über das Ende einer Negativserie in der BBL freuen. Aufsteiger Seawolves hat nach seinem überraschend starken Beginn mit vier Siegen fünf Niederlagen einstecken müssen.

Rostock - Die Gäste aus Hamburg gingen zuletzt viermal in Folge als Verlierer vom Feld, wobei sie in drei dieser vier Partien auch noch jeweils über 100 Punkte kassierten.

Trotz dieser Bilanz stellte Seawolves-Coach Christian Held fest: „Hamburg spielt im Moment sehr guten Basketball.“ Er verwies dabei auf den Auftritt der Gäste am vergangenen Dienstag im Eurocup. Zwar blieb den Towers auch auf internationaler Bühne ein Erfolg versagt, doch Held betonte: „Sie haben mit fünf Punkten in Trient bei einer sehr guten italienischen Mannschaft verloren, die aktuell Vierter der italienischen Liga ist.“

Ein weiterer Aspekt sei, dass die Towers ebenso wie sein Team in den vergangenen Wochen mit Ausfällen zu kämpfen hatten. „Sie sind einfach nicht vollzählig und konnten nur mit Teilen des Kaders spielen. Wir gehen aber davon aus, dass sowohl McCullum als auch Childs gegen uns wieder zurück sein werden.“ Wobei den Rostockern gerade ein Comeback von Kendale McCullum ungelegen kommen dürfte. Der US-Amerikaner hatte den Seawolves schon vor drei Jahren in der ProA, als er noch in Paderborn als Spielgestalter aktiv war, Kopfzerbrechen bereitet.

Held wiederum konnte zuletzt wieder mit dem kompletten Kader trainieren. Nijal Pearson, der wegen eines Trauerfalles in der Familie längere Zeit in den USA weilte, ist zurückgekehrt. Der finnische Nationalspieler Elias Valtonen feiert sein Heimdebüt, nachdem er vergangene Woche bei der Partie in Oldenburg zum ersten Mal das Seawolves-Trikot getragen hatte. dpa