Seawolves wollen Klassenverbleib perfekt machen

Cheftrainer Christian Held. © Danny Gohlke/dpa/Archivbild

Am Ostersonntag können die Rostock Seawolves sich selbst ein großes Geschenk machen. Ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten Frankfurt Skyliners in der Stadthalle (15.00 Uhr/MagentaSport) würde für den Aufsteiger trotz noch sieben ausstehender Partien den sicheren Verbleib in der Basketball-Bundesliga und damit das Erreichen des angestrebten Minimalziels in der Premieren-Saison bedeuten.

Rostock - Mit Blick auf die prekäre Situation der Gäste mahnte Trainer Christian Held jedoch: „Ein verwundetes Tier ist immer am gefährlichsten. Sie kämpfen definitiv um ihr Überleben.“

Einer ihrer bislang sechs Siege war den Skyliners gegen die Rostocker gelungen. Dementsprechend gewarnt sind die Mecklenburger. Mittlerweile werden die Frankfurter von Klaus Perwas gecoacht. Zwar kassierten die Hessen zuletzt bei den Veolia Towers Hamburg und gegen Alba Berlin klare Niederlagen, aber Held betonte, dass der Mannschaft die Perwas-Handschrift anzumerken sei: „Frankfurt ist eine Mannschaft, die zu jeder Zeit aufdrehen kann.“

Für Held ist daher klar: „Wie in jedem anderen Spiel müssen wir auch am Sonntag an unser absolutes Leistungsmaximum gehen, wenn wir eine Chance haben wollen, das Spiel zu gewinnen. Gerade mit unseren eigenen Fans im Rücken wollen wir das Spiel zu Hause für uns entscheiden.“ dpa