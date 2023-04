Seawolves zittern sich zum Sieg: Ligaverbleib fast sicher

Basketball-Bundesliga

Die Rostock Seawolves sind ihrem Saisonziel in der Basketball-Bundesliga einen großen Schritt nähergekommen. Am Sonntag gelang dem Aufsteiger bei den Niners Chemnitz mit dem 71:69 (35:35) der 13. Erfolg in der 26. Partie. Bei noch acht ausstehenden Begegnungen vergrößerten die Mecklenburger den Abstand auf den ersten Abstiegsplatz auf sieben Siege, da der Tabellen-17.

Rostock - Frankfurt Skyliners zur selben Zeit gegen Alba Berlin verlor. Bester Werfer im Team von Cheftrainer Christian Held war Tyler Nelson (16 Punkte).

Im ersten Viertel hatten sich die Seawolves mit einem 9:0-Lauf die zwischenzeitliche 11:5-Führung erspielt. Zu Beginn des zweiten Abschnitts erwiesen sich die Chemnitzer jedoch als das bessere Team. Kurz vor der Pause krönte JeQuan Lewis mit zwei verwandelten Freiwürfen zum Ausgleich die kleine Aufholjagd der Gäste in der Schlussphase.

Der Spielverlauf nach dem Seitenwechsel glich dann erst einmal dem des ersten Viertels. Chemnitz ging in Führung, dann lagen die Rostocker nach einem 12:0-Lauf wieder vorn, konnten den erspielten Vorsprung von acht Punkten aber nicht verteidigen. So ging es lediglich mit einem Polster von zwei Punkten in den Schlussabschnitt. Dieser blieb dann bis in die letzten Minuten umkämpft. Die Seawolves führten knapp zwei Minuten vor dem Ende bereits mit 70:63, mussten dann aber noch einmal um den Sieg bangen. dpa