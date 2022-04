Seegraswiesen in Ostsee vor Graal-Müritz ausgebracht

Ein interdisziplinäres Forscherteam hat in der Ostsee vor Graal-Müritz (Landkreis Rostock) Seegraswiesen ausgebracht. Diese Unterwasserpflanzen seien hervorragende Sauerstoffproduzenten, CO2-Fresser und ein Lebensraum für zahlreiche Tiere, teilte am Dienstag die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV mit, die das Projekt mit 185.000 Euro gefördert hat.

Graal-Müritz - Die Seegraswiesen könnten auch im Klimaschutz einen Beitrag leisten, wenn sie etwa als Ausgleichsmaßnahme für Offshore-Bauprojekte genutzt würden.

Die Arbeiten an der neuen Technologie werden von dem Rostocker Maritimen Kompetenzzentrum für industrienahe Forschung in der Meerestechnik, Marikom, koordiniert. Laut Stiftung ist es das Ziel, Seegras ähnlich wie Rollrasen an geeigneten Stellen auf dem Meeresboden auszubringen und dauerhaft anzusiedeln.

In Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Textilforschungsinstitut in Chemnitz sei an Aufwuchsträgern aus sich abbauenden Stoffen gearbeitet worden. Mitarbeiter einer geschützten Werkstatt des Michaelshofs in Rostock hätten kleine Seegraspflanzen in die Aufwuchsträger eingebracht. Es komme nun darauf an, dass die Pflanzen ihre Wurzeln weiter ausbilden, um am Sandboden anzuwachsen, sagte Projektleiter Mathias Paschen. Sollten in den kommenden Wochen keine Stürme mit starkem Seegang auftreten, könnten die Anpflanzungen weitgehend ungestört wachsen.

Die seit ihrer Gründung Anfang 2021 heftig umstrittene Klimastiftung umfasst neben einem gemeinwohlorientierten Bereich für Klimaschutz auch einen wirtschaftlichen Bereich. Dieser half dem russischen Staatskonzern Gazprom, den Bau der Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee unter Umgehung von US-Sanktionen zu vollenden. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs möchte die Landesregierung unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Stiftung auflösen. Ihr Vorsitzender, Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD), ist dagegen der Meinung, dass die Auflösung stiftungsrechtlich und aus Haftungsgründen nicht möglich ist. Die Rechtslage ist seiner Ansicht nach eindeutig. dpa