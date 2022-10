Seelsorge für Jugendliche: Nordkirche beendet Qualifizierung

Die Nordkirche will mit einem Weiterbildungsangebot die Seelsorge von Jugendlichen verbessern. „Gerade die vergangenen Pandemiejahre haben junge Leute stark belastet und es wurde klar, wie wichtig Menschen sind, die Zeit und ein Gespür für deren besondere Bedürfnisse und Nöte haben“, sagte Bischof Tilman Jeremias am Mittwoch in Güstrow. Erstmals haben demnach 14 Diakone, Gemeinde- und Sozialpädagoginnen den eineinhalbjährigen Lehrgang beendet, welche sowohl für die evangelisch-lutherische Nordkirche, als auch für das katholische Erzbistum Hamburg arbeiten.

Güstrow - Ziel sei es, den Teilnehmern zu ermöglichen, besonders sensibel und offen mit den Nöten und Fragen von jungen Menschen umgehen zu können. Es gehe darum zu lernen, ein Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin auf Augenhöhe zu sein. Geleitet wird der Kurs den Angaben nach von Landesjugendpastorin Annika Woydack, Studienleiter Pastor Matthias Selke vom Pädagogisch-Theologischen Institut (PTI) sowie der Supervisorin und Transaktionsanalytikerin Christina Wendorff. dpa