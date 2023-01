Seit 20 Jahren keine Fahrerlaubnis und 0,7 Promille

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Seit 20 Jahren besitzt er keine Fahrerlaubnis mehr - und dennoch hat sich ein Mann in Grimmen (Vorpommern-Rügen) ans Steuer gesetzt. Ein Vorfahrtsfehler wurde ihm zum Verhängnis. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, fiel der 54-Jährige einer Streife am Montag auf. Er war mit einem Auto links abgebogen, obwohl ihm ein Fahrzeug entgegenkam, das Vorfahrt gehabt hätte.

Grimmen - Die Beamten kontrollierten den Verkehrssünder, der sofort angab, dass er die Fahrerlaubnis schon sehr lange nicht mehr hat.

Dann ließen die Polizisten ihn pusten, was einen Atemalkoholwert von 0,7 Promille an den Tag brachte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt verboten. Auch gegen die Beifahrerin wird ermittelt. Die 79-Jährige sei Halterin des Autos und aus demselben Dorf südlich von Grimmen. Sie habe gewusst, dass der 54-Jährige ohne Führerschein am Steuer saß, weshalb auch sie zur Verantwortung gezogen wird. Die 79-Jährige habe aber einen Führerschein. dpa