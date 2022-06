Seniorin vor Verlust bewahrt - zwei weitere Betrugsfälle

In Vorpommern haben Betrüger reihenweise versucht, ältere Menschen mit Schockanrufen um ihr Geld zu bringen. Bei zwei Rentnerinnen gelang das leider. Eine 87-Jährige hat noch Glück - sie hatte schon 35 000 Euro geholt.

Ribnitz-Damgarten/Stralsund - Bei einer Serie von Trickbetrügereien haben Täter in Vorpommern rund 23.000 Euro erbeutet. Im Gegensatz dazu konnte eine umsichtige Bankangestellte aus Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) eine Rentnerin vor dem Verlust von 35.000 Euro gerade noch bewahren - allerdings sehr knapp, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.

So wurde eine 93-jährige Frau aus Stralsund am Dienstag von einer Betrügerin angerufen, die sich als Polizistin aus Berlin ausgab. Diese gab vor, dass die Tochter der Seniorin einen Verkehrsunfall verursacht habe und der Staatsanwalt über den weiteren Werdegang entscheiden soll. Die Seniorin hat tatsächlich eine in Berlin lebende Tochter.

Als danach ein angeblicher Staatsanwalt anrief, wurde eine Kaution von 14.000 Euro für die falsche Tochter vereinbart, die die 93-Jährige von der Bank holte und später auch an eine Botin übergab. Erst danach habe sie bemerkt, dass das ein Betrug war und Strafanzeige erstattet. Zudem wurde eine 83-jährige Frau aus der Nähe von Stralsund Opfer der gleichen Masche und verlor 9000 Euro.

Glück hatte dagegen eine 87-jährige Frau aus Bad Sülze. Bei ihr hatte sich ein Anrufer als Beamter ausgegeben und erzählt, dass ihre Tochter einen Unfall mit vier Toten verursacht habe und deshalb in Haft sitze. Gegen eine Kaution von 35.000 Euro könne sie aber freikommen. Die Seniorin war so geschockt, dass sie sich mit dem Taxi nach Ribnitz-Damgarten fahren ließ und dort Geld abhob.

Während die 87-Jährige zurückfuhr, rief die Bankmitarbeiterin aber wegen der hohen Summe die echte Tochter an. Diese fuhr sofort nach Bad Sülze und nahm ihre Mutter samt Geld in Empfang, so dass die Geldübergabe gerade noch verhindert werden konnte.

Die Polizei dankte der Bankmitarbeiterin ausdrücklich für ihre Umsicht. In der Region sei es am Dienstag zu mehr als 20 solcher Schockanrufe gekommen. Ermittler vermuten Banden hinter solchen Betrügereien. dpa