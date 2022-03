Sieben-Tage-Inzidenz in MV weiter gesunken: 28 Tote gemeldet

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern ist am Montag weiter gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete 2280,5 nachgewiesene Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen - nach 2366,5 am Vortag und 2459,6 vor einer Woche. Der bisherige Höchstwert war am 19. März mit einer Inzidenz von 2490 erreicht worden.

Rostock - Mecklenburg-Vorpommern hat noch immer die bundesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Im deutschlandweiten Durchschnitt lag der Wert am Montag laut Robert Koch-Institut bei 1700,6.

Das Lagus meldete für MV 3323 nachgewiesene neue Ansteckungen. Vor einer Woche waren es 3972. In den Krankenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns wurden jetzt 753 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt. Auf den Intensivstationen lagen 76 Patienten. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona stieg um 28 auf 1986 seit Beginn der Pandemie.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der wegen Corona-Infektionen in Kliniken aufgenommenen Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - wurde mit 11,7 angegeben. dpa