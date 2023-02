Sieben Verletzte bei Brand in Erstaufnahmeheim

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin sind am Samstagmorgen sieben Menschen durch Rauchgas verletzt worden. Drei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 34-Jähriger aus Kamerun soll demnach das Feuer in seinem Zimmer im Stadtteil Stern Buchholz gelegt haben.

Schwerin - Die Tür sei von innen verschlossen gewesen. Später seien in dem Zimmer mehrere Brandherde entdeckt worden. Der Mann sei ebenfalls dort gewesen.

Die 13 Bewohner des betroffenen Hauses wurden den Angaben zufolge noch vor Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei von Mitarbeitern der Einrichtung in Sicherheit gebracht. Das Haus sei derzeit unbewohnbar, die Menschen würden in anderen Gebäuden auf dem Gelände untergebracht. Die Polizei ermittele gegen den 34-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung. Er sei festgenommen worden. dpa