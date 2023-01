Sieg in Aachen: SSC-Coach freut sich über „sehr gutes Spiel“

Trainer Felix Koslowski freut sich über Sieg in Aachen. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Auf dem Weg zu einer Topplatzierung nach der Hauptrunde haben die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin erneut ein Ausrufezeichen gesetzt. Das souveräne 3:0 (25:18, 25:18, 25:21) bei den Ladies in Black Aachen am Samstag nötigte Trainer Felix Koslowski angesichts des CEV-Cup-Spiels in Ungarn drei Tage zuvor Respekt ab. „Wir haben heute sehr entschlossen gespielt.

Schwerin - Es war nicht einfach, nach dem Spiel am Mittwoch auch hier heute so zu performen.“

Im ersten und zweiten Durchgang hatten die Schwerinerinnen nach nahezu ausgeglichenem Beginn mit mehreren Punkten in Serie jeweils den Weg zum Satzgewinn geebnet. Besonderes Lob gab es vom 38-Jährigen nach der Partie für Pia Kästner. Die Zuspielerin habe den Ball sehr gut und variantenreich verteilt, sagte Koslowski und ergänzte: „Sie hat das Spiel extrem schnell gemacht und den Block auf der anderen Seite immer in Bewegung gehalten.“

Erst im dritten Abschnitt, dem eine zehnminütige Pause vorausgegangen war, wurde der SSC mehr gefordert. „Wir wussten, dass sie noch mal anders aus der Kabine kommen und mehr Druck machen würden“, sagte Koslowski. Der SSC-Coach freute nach dem fünften Liga-Sieg in Serie nicht nur über die Punkte. „Noch wichtiger war, dass wir heute ein sehr gutes Spiel abgeliefert haben.“ Nächster Gegner ist am kommenden Samstag (19.00 Uhr) Vilsbiburg. dpa