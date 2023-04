Siemerling-Sozialpreis 2023 für Engagement auf Insel Rügen

Rainer Prachtl, Vorsitzender des Dreikönigsvereins, der den Siemerling-Sozialpreis verleiht. © Stefan Sauer/dpa/Archiv

Der mit 10.000 Euro dotierte Siemerling-Sozialpreis geht an Reinhard Piechocki aus Kasnevitz auf der Insel Rügen (Vorpommern-Rügen). Der Rüganer wird für sein Engagement um die dörfliche Gemeinschaft geehrt, wie der Neubrandenburger Dreikönigsverein am Donnerstag mitteilte. Der Siemerling-Preis ist der älteste Sozialpreis im Nordosten. Die Preisverleihung findet am 22.

Neubrandenburg/Kasnevitz - Mai in Neubrandenburg statt.

Piechocki sei es mit vielen ehrenamtlichen Mitstreitern gelungen, das Dorf Kasnevitz mit vielen Ortsteilen im Hinterland der Insel aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Nachdem - wie in vielen anderen Dörfern auch - wichtige Einrichtungen wie Gaststätten, Kitas und Geschäfte geschlossen hatten, gelang es der Gruppe, dass wieder ein Dorfhaus eröffnete, sich ein Dorf-Team bildete und Sommerkonzerte stattfanden. Dazu gebe es eine Landfilmreihe und weitere Veranstaltungen, die die Region mit Leben füllen.

„Das ehrenamtliche Engagement von Reinhard Piechocki ist sehr beeindruckend. Er hat es mit seinen Mitstreitern geschafft, vielen Einheimischen in schwierigen Zeiten neuen Lebensmut zu geben“, sagte der Vorsitzende des Dreikönigsvereins Rainer Prachtl. Dies sei eine wohl einmalige Initiative in Mecklenburg-Vorpommern. Der Preis wird seit 1994 verliehen. Er wird über eine Stiftung finanziert und soll Bürgersinn, ehrenamtliches Engagement und Einfallsreichtum auf dem Gebiet der Sozialarbeit würdigen. dpa