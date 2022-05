Siemerling-Sozialpreis für Gründer von Rettungshundestaffel

Für die Gründung einer Rettungshundestaffel erhält ein Ehepaar aus Kleeth (Mecklenburgische Seenplatte) am Donnerstag (17.30 Uhr) in Neubrandenburg den Siemerling-Sozialpreis. Beate und Gabriel Fibinger werden damit für ihre Verdienste am gesamten Aufbau des Rettungshundewesens in Mecklenburg-Vorpommern geehrt, wie ein Sprecher des Neubrandenburger Dreikönigsvereins sagte.

Neubrandenburg - Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung ist der älteste Sozialpreis im Nordosten und wird vom Dreikönigsverein und der dazugehörigen Stiftung jährlich vergeben.

Die Rettungshundestaffel „Vier Tore“ hat 10 Rettungshunde sowie 22 weitere Hunde, die sich in der Ausbildung befinden, und mehr als 20 aktive Mitglieder. Sie wurde 2002 gegründet, gehört zur Feuerwehr Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) und kommt bei Vermisstensuchen im In- und Ausland zum Einsatz. Auf Fibingers Initiative hin hatte der Bundesverband Rettungshunde vor längerer Zeit das ruinöse Betonwerk in Malchin gekauft und baut es zu einem Trainingsgelände für Rettungshunde um. dpa